Napoli, infortunio Osimhen: il nigeriano ha voluto strafare. Il retroscena

Osimhen ha patito un risentimento muscolare ed è rischio per Napoli-Fiorentina. Il retroscena sull’infortunio

Fiato sospeso in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, che ha terminato anzitempo l’allenamento di ieri a causa di un risentimento alla coscia. Il calciatore ha subito tranquillizzato i tifosi sui social e lo stesso club azzurro mantiene un cauto ottimismo, ma resta comunque l’allarme in vista della partita di domenica contro la Fiorentina.

E Tuttosport ha svelato un retroscena sull’infortunio del nigeriano. Osimhen avrebbe infatti voluto strafare, allenandosi anche nel giorno libero (martedì) concesso da Spalletti alla squadra. L’attaccante voleva recuperare le 72 ore di ritardo per rientrare dalla Nigeria, si sentiva in dovere di scendere in campo cadendo però vittima di un infortunio che lo tiene in dubbio per domenica.