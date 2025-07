Napoli, Inizia il ritiro estivo di Dimaro! Conte alla guida degli azzurri: ci sono De Bruyne e Noa Lang!

Napoli, comincia il ritiro estivo di Dimaro! Antonio Conte sarà alla guida degli azzurri: ci sono De Bruyne e Noa Lang! Tutti i convocati

Il Napoli ha ufficialmente dato il via alla preparazione per la stagione calcistica 2025/2026. Dopo un’annata trionfale culminata con la conquista dello scudetto, gli azzurri si ritrovano a Dimaro Folgarida, località trentina ormai tradizionale sede del ritiro estivo, per iniziare il lavoro sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte.

Conte al timone: grinta e disciplina per il nuovo corso

Antonio Conte, allenatore salentino noto per il suo approccio tattico rigoroso e per la capacità di costruire squadre solide e competitive, è chiamato a dare continuità ai successi del club partenopeo. Il ritiro di Dimaro rappresenta il primo banco di prova per imprimere la sua impronta sulla squadra, con allenamenti intensi e grande attenzione alla fase difensiva, da sempre marchio di fabbrica del tecnico ex Juventus, Chelsea e Inter.

De Bruyne e Noa Lang: i volti nuovi del Napoli

Tra i convocati spiccano due nuovi acquisti di grande rilievo: Kevin De Bruyne e Noa Lang. Il centrocampista belga, ex stella del Manchester City, porta con sé esperienza internazionale, visione di gioco e leadership. La sua presenza è destinata a elevare il livello tecnico del centrocampo azzurro. Al suo fianco, Noa Lang, esterno offensivo olandese proveniente dal PSV, aggiunge fantasia e imprevedibilità al reparto avanzato. Lang è noto per la sua velocità, il dribbling secco e la capacità di creare superiorità numerica.

Spazio ai giovani: il Napoli guarda al futuro

Oltre ai big, Conte ha deciso di includere nel ritiro diversi giovani talenti provenienti dal vivaio e dalle squadre satellite. Un segnale chiaro della volontà del club di investire sul futuro, offrendo ai più promettenti la possibilità di mettersi in mostra e guadagnarsi un posto in prima squadra.

Dimaro Folgarida: il cuore della preparazione azzurra

Il ritiro si svolgerà tra le montagne del Trentino, dove il Napoli potrà lavorare in tranquillità e godere del calore dei tifosi, attesi numerosi anche quest’anno. Le sedute di allenamento saranno aperte al pubblico, con eventi e incontri che rafforzeranno il legame tra squadra e città. Inizia il ritiro estivo di Dimaro. I campioni d’Italia cominciano ufficialmente la pre-season dopo tre giorni di test medici e fisici.

I CONVOCATI – Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin.