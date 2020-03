Napoli: Insigne è determinante contro il Torino

Insigne ha fatto la differenza in Napoli-Torino. L’attaccante ha avuto numeri elevati in quasi tutte le statistiche offensive

In Napoli-Torino, Insigne è stato per distacco il giocatore che ha inciso di più in fase offensiva. L’attaccante campano ha caratterizzato su di sé gran parte dell’attacco partenopeo, e i numeri lo confermano.

Oltre all’assist per Maksimovic, Insigne è stato il giocatore con più passaggi chiave effettuati: ben 5. Oltre a questo, ha effettuato 4 dribbling (altro record) e 4 tiri. Insomma, il giocatore più importante della squadra.