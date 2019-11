Napoli, Insigne supera Allan: la multa più salata sarà la sua

Napoli, Insigne supera Allan: la multa più salata imposta da De Laurentiis dopo l’ammutinamento sarà quella del capitano

Non spetterà ad Allan il poco gratificante primato. Perché sarà Insigne, da buon capitano, il destinatario della multa più elevata imposta da De Laurentiis ai suoi giocatori per l’ammutinamento ed il rifiuto a presentarsi in ritiro.

Anche al fantasista partenopeo, che non è stato convocato per Liverpool a causa di una contusione al braccio destro, è stata comminata una sanzione del 50% sullo stipendio: dovrà pagare 350mila euro lordi, contro i 200 mila che verranno trattenuti dallo stipendio di Allan.