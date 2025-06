Sarà Napoli Inter anche nel calciomercato. I partenopei in vantaggio nella sfida su Bonny del Parma: ecco perché

Sarà Napoli Inter anche nel calciomercato. Un dettagli favorisce i partenopei sui nerazzurri nella sfida per Bonny

Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club partenopeo ha avviato i primi contatti concreti per due profili ben precisi: Ange-Yoan Bonny del Parma e Kang-In Lee del Paris Saint-Germain.

Bonny, attaccante francese classe 2003, è reduce da un’ottima stagione in Serie B culminata con la promozione dei ducali in A. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione anche dell’Inter, ma il Napoli si è mosso per primo, avviando colloqui con il Parma e con l’entourage del giocatore, rappresentato dal gruppo Pastorello, lo stesso che cura gli interessi del portiere azzurro Alex Meret.

Parallelamente, il club azzurro guarda anche al mercato internazionale. In particolare, piace molto Kang-In Lee, trequartista sudcoreano del PSG ed ex Mallorca. Il classe ’01 unisce qualità tecnica e visione di gioco, ed è ritenuto un profilo ideale per aumentare il tasso creativo a centrocampo e sulla trequarti.

Ma non è solo una questione di campo: l’arrivo di Kang-In Lee al Napoli avrebbe un impatto strategico anche sul fronte marketing internazionale, aprendo nuovi scenari commerciali in Asia, dove il giocatore gode di ampia popolarità.

Con il futuro di alcuni attaccanti in bilico, il Napoli si prepara a rinnovare profondamente il reparto offensivo. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva che possa rilanciare il progetto tecnico, dopo una stagione deludente e senza qualificazione europea.