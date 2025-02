Inter, Inzaghi si prepara alla partita di sabato contro il Napoli: Quale sarà il piano di Inzaghi? E la contromossa di Conte?

Sabato andrà in scena Napoli-Inter, partita cruciale per la vetta della Serie A. Quale sarà il piano di Inzaghi? E la contromossa di Conte?

Sabato 1 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una gara da dentro o fuori, una partita fondamentale per la vetta del Campionato di Serie A. Sabato sarà Napoli contro Inter, Conte contro Inzaghi, un testa a testa che va avanti da settembre.

Con la sconfitta di Como, ora sono i nerazzurri a guidare la classifica, almeno fino a sabato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, «il tonfo del Napoli a Como si è sentito nitidamente anche ad Appiano Gentile che dista solo 15 km. Sul piano del morale e della classifica, quindi, l’Inter si presenterà a Napoli in vantaggio. Senza scordare però che pure Conte ha una sua ricca vena di perfidia. La strana ammissione di debolezza, quasi simile a una resa, potrebbe avere il fine di aumentare la sicurezza dell’Inter che, quando eccede in consapevolezza, come ha spiegato Mkhitaryan, dà il peggio di sé. Vedi certi incroci stagionali con Milan e Juve. Conte poi è maestro a trasformate la delusione in rabbia buona».