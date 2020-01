Napoli Inter, ecco le novità sui due big azzurri in dubbio

Si avvicina il big match di Serie A fra Napoli e Inter: ecco le ultime sulle condizioni di Mertens e Koulibaly

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è alla cerca di punti contro gli storici rivali dell’Inter. L’ex centrocampista rossonero, tuttavia, potrebbe essere costretto di fare a meno di due delle sue stelle: Koulibaly e Mertens.

Il difensore senegalese ha svolto un lavoro personalizzato nella seduta di allenamento, e quasi certamente non riuscirà a recuperare in tempo. Anche l’attaccante belga non è al top della forma: probabile il suo forfait contro la formazione di Conte.