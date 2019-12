Napoli, involuzione Callejon. E il futuro sembra deciso

Napoli, l’incredibile involuzione di Callejon. Da titolare a panchinaro, lo spagnolo ora valuta il futuro. Cessione già a gennaio?

In pochissimo tempo José Callejon è passato a essere una pedina fondamentale del Napoli a ritrovarsi come panchinaro. Il motivo alla base, scrive La Gazzetta dello Sport, non appare ben chiaro.

Il quotidiano rosa, per tale ragione, prova a delineare il futuro dell’esterno spagnolo. Se la situazione non dovesse cambiare in suo favore, sembra ormai decisa la sua cessione nella finestra di mercato invernale, direzione Cina.