Napoli, ispezione durante l’allenamento. Gattuso: «Nulla da nascondere»

Ispettori della Procura Federale a Castel Volturno: sorpresa per Gattuso e i calciatori del Napoli in allenamento

Visita piuttosto inattesa per i calciatori del Napoli, riunitisi quest’oggi a Castel Volturno per le sedute di allenamento individuali.

Gli ispettori della Procura Federale hanno varcato i cancelli del centro sportivo azzurro per assistere alle attività della squadra. Piuttosto seccato il gruppo azzurro per via del “pubblico” imprevisto durante l’allenamento. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, mister Rino Gattuso si sarebbe rivolto così agli ispettori: «Il Napoli è una società modello che non ha nulla da nascondere».