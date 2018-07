Napoli, Jorginho a Londra per le visite mediche con il Chelsea

Il centrocampista del Napoli, Jorginho, è sbarcato a Londra per sostenere le visite mediche e legarsi al Chelsea.

Il Chelsea è ormai ad un passo dall’ufficializzare l’esonero dell’allenatore Antonio Conte che verrà sostituito da Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli, difatti, dovrebbe arrivare a Londra nei prossimi giorni per firmare con il club di Abramovich e iniziare la sua prima esperienza all’estero. Intanto, secondo la stampa inglese, è sbarcato a Londra il centrocampista Jorginho per sostenere le visite mediche e firmare un contratto con il Chelsea da circa 5 milioni di euro a stagione. La trattativa tra il Napoli e il club londinese è stata definita nei giorni scorsi per un totale di 65 milioni di euro che, oltre al trasferimento di Jorginho, liberavano mister Sarri, ancora sotto contratto con gli Azzurri. A breve, dunque, arriverà l’annuncio dell’acquisto del giocatore italo-brasiliano che a Londra ritroverà l’allenatore toscano.