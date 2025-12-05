Napoli Juve, chi giocherà in attacco: David o Openda? Ecco la scelta di Spalletti! Sarà lui il titolare per il match del Maradona

Napoli Juve, chi sarà il titolare in attacco? David o Openda? Spalletti ha deciso: ci sarà lui in avanti per la sfida del Maradona

La sfida contro il Napoli segnerà la prima volta in campionato in cui la Juventus dovrà fare a meno di Dušan Vlahović. Il lungo stop del centravanti serbo costringe Luciano Spalletti a ridisegnare il reparto offensivo, con i riflettori puntati sui due acquisti estivi: Jonathan David e Lois Openda. Le prime risposte sono arrivate dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese.

David, segnali di risveglio

Schierato titolare, Jonathan David ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite. Pur vedendosi annullare un gol dal VAR per un fuorigioco millimetrico, il canadese è apparso più libero e coinvolto, lasciando intravedere un cambio di passo soprattutto sul piano mentale. Un segnale importante, considerando che Vlahović resterà fuori almeno tre mesi.

Openda in rincorsa

Il confronto diretto con Openda vede David in vantaggio per una maglia da titolare contro i campioni d’Italia. L’attaccante belga, anche lui arrivato dal mercato estivo, non ha ancora inciso come ci si aspettava.

Le spalle del centravanti

Alle spalle di David agirà Kenan Yildiz, chiamato a garantire imprevedibilità e qualità negli spazi stretti. Probabile anche la presenza di Francisco Conceição sulla trequarti.

Le alternative di Spalletti

Non mancano però soluzioni più duttili: Weston McKennie e Fabio Miretti possono essere utilizzati come trequartisti “a elastico”, capaci di abbassarsi in mediana per dare equilibrio. Una scelta che dipenderà dalle esigenze tattiche e dalla crisi di uomini a centrocampo, aggravata dalle assenze di Lobotka e Anguissa.

