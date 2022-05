Napoli Koulibaly, Spalletti vuole tenerlo ma la Juve fa sul serio

Il futuro di Koulibaly resta incerto, Spalletti non ha dubbi e vuole tenerlo ma la Juve fa sul serio per portare il centrale in bianconero

Il futuro al Napoli di Koulibaly è ancora incerto. Fino a qualche settimana fa non sembrava poter lasciare gli azzurri ma le parole di De Laurentiis e l’interesse verso il senegalese hanno fatto vacillare le certezze.

Per Spalletti è incedibile e le parole del tecnico sono chiare. La Juve però fa sul serio e vuole strapparlo al Napoli. Le due strade dei bianconeri: la prima è presentare un’offerta importante per cartellino e ingaggio al giocatore, in caso di risposta negativa (molto probabile), potrebbe riaffondare il colpo quando Koulibaly andrà in scadenza. Lo scrive Tuttosport.