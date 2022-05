Spalletti: «Futuro? Non si può mettere apposto tutto in dieci giorni». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo la sfida giocata sul campo dello Spezia e vinta per 0-3. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

PARTITA – «Oggi abbiamo messo in campo grande serietà, con giocatori che durante l’anno hanno giocato meno e che si sono fatti trovare pronti. Marfella, per esempio, ha fatto subito una bella parata».

TIFOSI – «Bisogna comportarsi diversamente, ci dispiace e bisogna evitare che avvengano certe cose. Dopo che siamo andati lì, si sono calmati e si sono rimessi a fare il tifo».

FUTURO – «Lo stanno già facendo i nostri dirigenti. Non si può mettere apposto tutto in dieci giorni: dovremo essere bravi ad inserirci in certe situazioni e rispondere se dovessero andare via certi giocatori. Determinati addii potrebbero abbassare l’autostima della squadra. La cena d’addio di Insigne è stata bellissima, hanno partecipato tutti e per questo ci sentiamo ancora più forti. Lui ha questi colori tatuati sulla pelle, non sarà facile abituarsi ad una nuova realtà»