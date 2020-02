Napoli, Koulibaly: «Reagiamo da squadra vera» – FOTO

Kalidou Koulibaly ha commentato la sconfitta incassata contro il Lecce attraverso il proprio profilo Instagram, scrivendo un messaggio sincero nei confronti dei compagni.

«Dobbiamo reagire da squadra vera: lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica», queste le parole del difensore del Napoli.

Nous devons réagir comme une véritable équipe: travailler et marquer des points. Napoli ne mérite pas ce classement 💙

We need to react as a real team: work and score points. Napoli does not deserve this ranking 💙#NapoliLecce #KK pic.twitter.com/jaIxtmXYKs

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) February 9, 2020