Napoli, Koulibaly resta: rinnovo e modifica dell’ingaggio in vista

Kalidou Koulibaly resterà al Napoli, ma per contenere i costi del suo oneroso ingaggio il club azzurro gli potrebbe rinnovare e modificare il contratto

Anche in questa finestra di calciomercato, il nome di Kalidou Koulibaly è finito tra i possibili partenti del Napoli. Anche questa volta, però, il senegalese dovrebbe alla fine restare all’ombra del Vesuvio. Il difensore infatti, in accordo con De Laurentiis e Spalletti, ha deciso di non andar via e la società partenopea avrebbe pensato di cedere solo Fabian Ruiz tra i big per far cassa.

Per sostenere i costi dell’oneroso ingaggio di Koulibaly, però, il Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe apportare delle modifiche al contratto del calciatore. Potrebbe arrivare un prolungamento con lo stipendio da 6 milioni netti a stagione spalmato su più anni. In questo modo il club partenopeo risparmierebbe alcuni milioni.