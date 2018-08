L’agente di Marek Hamsik premia la scelta di Ancelotti di spostare lo slovacco nel ruolo di regista e si aspetta che la condizione fisica migliorerà in tempi brevi

E’ naturale che con l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli qualcosa sarebbe cambiato nella fisionomia della squadra rispetto all’era di Maurizio Sarri. Anche Marek Hamsik, che è stato molto vicino a lasciare il club partenopeo in questa sessione di mercato estiva, si è dovuto adattare e sebbene la sua prima prestazione nel ruolo di regista non sia stata delle migliori la nuova posizione in campo sembra aver soddisfatto il suo agente, Martin Petras. Lo stesso capitano azzurro nel post partita contro la Lazio non si è risparmiato nell’elogiare il tecnico di Reggiolo.

«L’importante è essere andati via da Roma con i tre punti, Marek deve ancora migliorare nel nuovo ruolo ma è giusto che sia così, è presto. Si può sempre migliorare, guardate Federer che continua a farlo nonostante l’età. – ha detto il procuratore dello slovacco ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli – Hamsik era felice, la squadra ha vinto e secondo me non si aspettava nessuno questo trionfo sul campo della Lazio. Il Napoli c’è, i calciatori per me saranno al top dal punto di vista fisico nel giro di un paio di settimane, in tempo per l’esordio in Champions. Il cambio al 70esimo? Faceva caldo ed era giusto così, domenica è toccato a lui, nelle prossime magari a qualcun altro».

«Marek ha grandi qualità, – ha continuato Petras – il mister ha pensato di spostarlo nel ruolo di regista e finora per me è stata una scelta quasi perfetta, sarà un nuovo stimolo per lui».