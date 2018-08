In un’intervista al sito del Napoli, il centrocampista Marek Hamsik ha parlato degli obiettivi societari e del nuovo allenatore partenopeo, Carlo Ancelotti

Il centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato un’intervista al sito della società, dopo la vittoria dei partenopei contro la Lazio di ieri sera nel primo anticipo della Serie A. Il giocatore slovacco, autore ieri di una prestazione sottotono, ha parlato del pre-campionato affermando che la squadra è stata supportata da un tifo inaspettato durante il ritiro di Dimaro: «I tifosi hanno rappresentato il dodicesimo uomo e credo che lo saranno anche nel corso della stagione».

Hamsik ha proseguito sostenendo che sono arrivati giocatori di qualità durante questo calciomercato, ma, a suo avviso, l’acquisto più importante è stato quello sulla panchina con l’arrivo di Carlo Ancelotti: «Un allenatore che in carriera ha allenato grandi club europei come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid».Il capitano del Napoli ha, poi, proseguito parlando degli obiettivi della società che vuole lottare per lo Scudetto rimanendo al top del campionato, rimanendo ovviamente concentrati anche sulla Champions League.

Infine il centrocampista, classe 1987, ha affermato di essere contento di poter avere la chance di battere altri record con il Napoli, anche se quello che conta di più è il successo della squadra.