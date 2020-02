Napoli Lecce: l’importanza tattica di Callejon

Il Lecce soffre tanto i cambi di campo. Il Napoli di Gattuso attacca soprattutto tramite catene laterali, può sfruttare bene Callejon

Tanto con il 433 quanto con il rombo, il Lecce è una squadra che soffre nel coprire l’ampiezza. Patisce gli scivolamenti laterali, con i cambi campo che sono di difficile lettura per la squadra salentina.

Il Napoli di Gattuso adotta un 433 in cui palleggia e attacca soprattutto tramite catene laterali. Il Lecce dovrà adattarsi bene a queste situazioni, soprattutto per quanto riguarda i cambi campo sul lato di Callejon. Forse, per la partita specifica, sarebbe meglio che Liverani adottasse situazioni tattiche ad hoc.