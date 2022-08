Napoli, l’esultanza di Kvaratskhelia ispirata a Steve Curry

Debutto con gol per Kvaratskhelia con il Napoli: in molti si sono chiesti il perchè della sua esultanza: è un omaggio a Steve Curry

Migliore debutto per Kvaratskhelia con il Napoli non poteva esserci: gol e una ottima prestazione contro l’Hellas Verona.

In molti sono rimasti incuriositi poi dalla sua esultanza, in cui ha mimato il gesto dell'”andare a dormire”. L’esultanza è un omaggio a Steve Curry, stella dei Golden State Warriors di cui è un grande fan, come dichiarato in una delle sue prime interviste italiane.