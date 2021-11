Napoli, lo staff medico lavora per recuperare Osimhen: la situazione in vista del Verona

Lo staff medico del Napoli è a lavoro per recuperare Victor Osimhen in vista della partita contro il Verona: la situazione

Contro la Salernitana, il Napoli ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen e lo farà anche giovedì sera in Europa League contro il Legia Varsavia. L’obiettivo del nigeriano, alle prese con una noia muscolare al polpaccio, è quello di esserci domenica contro il Verona.

Ipotesi difficile ma, come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico del Napoli sta lavorando fittamente per rimettere in sesto il bomber azzurro. La missione è ridare a Spalletti un Osimhen integro per il match contro i rossoblù.