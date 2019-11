Napoli, Lozano scalpita. E ora Ancelotti pensa al cambio modulo

Napoli, Lozano non è partito con la Nazionale e si dedica agli azzurri. Ancelotti pensa a un cambio modulo per esaltarlo

Hirving Lozano in rampa di lancio. Carlo Ancelotti può contare sul messicano per provare a cambiare in positivo l’attuale situazione non brillantissima. Aver saltato gli ultimi impegni con la sua nazionale gli ha permesso di concentrarsi sugli azzurri.

Adesso, scrive La Gazzetta dello Sport, l’allenatore pensa addirittura a un cambio di modulo per esaltare le sue caratteristiche. Il tecnico pensa a un 4-3-3 con l’ex Psv largo a destra, così come Insigne dall’altro lato, a supportare l’unica punta.