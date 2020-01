Napoli, Manolas: «Non ci sta girando per il verso giusto. La Lazio…»

Napoli, Manolas parla dell’imminente partita contro la Lazio: «Squadra forte che sta facendo un campionato straordinario»

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questo il pensiero del centrale partenopeo sul momento della squadra:

«L’Inter? Capisci che qualcosa non gira per il verso giusto quando dopo i primi sette minuti crei due chiare occasioni da gol ma non segni, mentre l’Inter alla prima riesce a segnare. Lazio? È una squadra forte, lo stesso gruppo da anni, col solito allenatore. Sta facendo un campionato straordinario, ma noi andiamo lì per combattere e vincere. Immobile? Un avversario tosto, ma io scenderò in campo per dare il massimo e vincere».