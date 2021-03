Napoli, Manolas torna in gruppo: il punto sugli infortunati

Il Napoli ha ritrovato Kostas Manolas: il greco oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. Tutti i dettagli

Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo il successo ottenuto contro il Benevento. Lavoro di scarico per chi ha giocato mentre i giocatori alle prese con gli infortuni hanno proseguito il loro percorso di riabilitazione.

Andrea Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Hirving Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Kosatas Manolas ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato