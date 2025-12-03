Napoli, il Maradona torna a riempirsi in vista della Juve! Entusiasmo alle stelle dopo la Roma: oltre 45mila spettatori previsti per l’impegno di Coppa Italia contro il Cagliari

Napoli, il Maradona torna a riempirsi! Sold-out imminente con la Juventus e oltre 45mila tifosi attesi per gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari

L’entusiasmo post-Roma è ancora palpabile a Napoli, con la crisi di inizio stagione ormai alle spalle grazie ai successi contro Atalanta, Qarabag e i giallorossi. Se la sfida di domenica contro la Juventus dell’ex Spalletti si preannuncia da brividi e con il sold-out garantito, la notizia di oggi è la grande risposta del pubblico anche per gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Nonostante l’orario feriale (18:00) e la diretta TV in chiaro, il Maradona si presenterà con oltre 45mila spettatori, complice una politica di prezzi popolari.

Un sostegno fondamentale per una competizione che negli ultimi anni ha riservato poche gioie agli azzurri. Il Napoli, infatti, deve sfatare un vero e proprio tabù: nelle ultime quattro edizioni è sempre stato eliminato agli ottavi, con dolorose sconfitte casalinghe contro Fiorentina, Cremonese e Frosinone, oltre al ko esterno con la Lazio. Per trovare un cammino degno di nota bisogna risalire alla semifinale del 2021 con Gattuso, vincitore del trofeo l’anno precedente.

Contro il Cagliari, Conte sarà costretto a un ampio turnover, non per scelta ma per necessità, vista la rosa corta e i tanti impegni tra campionato e Champions. A centrocampo, con Lobotka e McTominay bisognosi di riposo, chance dal 1′ per Elmas e il giovane Vergara.

Novità anche negli altri reparti con i ritorni di Juan Jesus, Mazzocchi, Spinazzola, Politano, Ambrosino e Lucca. Solo Milinkovic-Savic, Beukema e Olivera saranno chiamati agli straordinari.

L’obiettivo è passare il turno, cancellare le delusioni recenti e regalare al Maradona un’altra notte di festa prima della supersfida con la Juve e della chiusura casalinga del 2025. In palio i quarti contro la vincente di Fiorentina-Como.