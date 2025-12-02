Napoli, testa alla sfida contro il Cagliari di Coppa Italia: le possibili scelte di Conte per una partita da dentro o fuori

Napoli, i partenopei contro il Cagliari non possono sbagliare per andare avanti in Coppa Italia. Le possibili scelte del tecnico leccese

Non c’è un attimo di respiro per il Napoli. Archiviata la trasferta di campionato a Roma, la squadra di Antonio Conte è tornata immediatamente al lavoro per preparare l’imminente impegno di Coppa Italia. Domani alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il Cagliari per una sfida secca valida per gli ottavi di finale. In palio c’è l’accesso ai quarti in una competizione che non ammette repliche. Nonostante la collocazione oraria infrasettimanale non ideale, il pubblico napoletano risponderà presente in massa: grazie a una politica di prezzi popolari e all’inclusione della gara negli abbonamenti “full”, sono attesi circa quarantamila spettatori.



Il Corriere dello Sport scrive che se la cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni, la formazione in campo sarà invece profondamente rimaneggiata. Conte è costretto a varare un turnover massiccio, dettato non tanto dalla gestione delle energie quanto da una vera e propria emergenza numerica. L’elenco degli indisponibili è lunghissimo e comprende nomi pesantissimi: oltre agli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret, mancherà anche lo squalificato Marianucci.

Le scelte di formazione sono quindi un rebus complesso. In difesa, per completare il reparto con il sicuro titolare Juan Jesus, Conte dovrà inevitabilmente chiedere gli straordinari ad almeno due dei difensori centrali che hanno giocato domenica a Roma, scegliendo tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera in base alle condizioni fisiche. Sulle fasce, spazio a chi ha giocato meno: Mazzocchi dovrebbe partire titolare per la prima volta in stagione a destra, mentre a sinistra si rivedrà Spinazzola, al rientro dall’infortunio.



La situazione più critica è a centrocampo, dove Lobotka e McTominay sono reduci da un tour de force massacrante tra club e nazionali. Conte potrebbe lanciare dal primo minuto Elmas e il giovane Vergara, classe 2002 del vivaio, finora utilizzato col contagocce. Rivoluzione anche in attacco: Lucca sarà il centravanti di riferimento, affiancato dal rientrante Politano e da un altro prodotto del settore giovanile, il ventiduenne Ambrosino, pronto a sfruttare la sua grande chance in una notte da dentro o fuori.