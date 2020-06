Napoli, Mario Rui: «Partita importante, possiamo salvare la stagione»

Le dichiarazioni di Mario Rui a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia fra Napoli e Juventus

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita di Napoli-Juve, finale di Coppa Italia, Mario Rui ha presentato la delicatissima sfida che attende gli uomini di Gattuso.

«Sicuramente è una delle partita più importanti, ci stiamo giocando qualcosa di importante che può salvare la stagione. Almeno oggi abbiamo la possibilità di dare gioia a tante persone che hanno passato momenti di difficoltà. Giocheremo anche per loro, faremo di tutto per dar gioie ai nostri tifosi. Sicuramente si può fare sempre meglio. L’obiettivo della scorsa gara è stato raggiunto, se c’è la possibilità di far meglio lo faremo».