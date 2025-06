Napoli, nuovo affondo su Ndoye e non solo: Manna guarda con attenzione alla ‘via Emilia’

Napoli alla ricerca di rinforzi sulla ‘via Emilia’ tra Parma e Bologna: Ndoye l’obiettivo numero uno, poi Bonny per l’attacco, mentre nel reparto arretrato…

Il Napoli si muove con cautela ma decisione sul mercato, con il direttore sportivo Manna impegnato a valutare con attenzione le prime fasi della campagna acquisti. Due i nomi caldi lungo la “Via Emilia” secondo il Corriere dello Sport: Ange-Yoan Bonny, giovane centravanti del Parma valutato circa 25 milioni, e Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna che ha ben impressionato nella scorsa stagione con 9 gol e 6 assist in tutte le competizioni, compreso quello segnato al Milan in finale di Coppa Italia. Conte lo apprezza per la sua duttilità tattica, la capacità di agire su entrambe le fasce e il lavoro in entrambe le fasi di gioco. Già cercato a gennaio, Ndoye ha guadagnato centralità nelle strategie estive del Napoli, anche perché il Bologna sembra ormai pronto a cederlo. Il club azzurro è consapevole dei costi elevati ma punta a chiudere in tempi utili.

Parallelamente, si monitora il difensore Beukema e si lavora su più fronti: con il Parma, oltre a Bonny, si è discusso anche del giovane portiere Zion Suzuki, 22 anni, giapponese di nazionale ma nato negli Stati Uniti, profilo futuribile da affiancare (o alternare) a Meret. In uscita, invece, Giovanni Simeone è seguito da Genoa e Torino. Infine, il Napoli guarda anche verso Torino, dove ha messo gli occhi su Fabio Miretti: 21 anni, reduce da un prestito al Genoa, centrocampista duttile cresciuto nella Juventus Next Gen. Conosciuto bene da Manna, è un giocatore con buone doti offensive (3 gol e 3 assist) e capace di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. Anche su questo fronte la concorrenza non manca, ma il Napoli resta vigile e pronto ad affondare il colpo.