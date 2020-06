Napoli, Meret: «Coppa Italia meritata. Ora Serie A e Champions»

Alex Meret ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus: le parole del portiere del Napoli

Alex Meret, portiere del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.

COPPA ITALIA – «È una vittoria meritata. Abbiamo fatto un bel percorso sapendo soffrire e reagire. Abbiamo dato tutto dal primo all’ultimo minuto. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo».

BUFFON – «Gigi è il numero uno, lo ha dimostrando salvando tre o quattro palloni importanti. Per me è un onore giocare ancora contro di lui. È il mio idolo».

OBIETTIVI – «C’è ancora tanto da fare. Questo era solo il primo passo. Ora continuiamo con questo spirito per toglierci delle soddisfazioni, sia in Champions League sia in Serie A».

OSPINA – «Il mister fa le sue scelte, io mi sono fatto trovare pronto e lo farò anche nelle prossime partite. Non la considero una rivincita».