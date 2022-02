Napoli, Mertens e Insigne si scaldano: la “Banda Bassotti” pronta per il Barcellona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro il Barcellona, il Napoli potrebbe scendere in campo con Mertens e Insigne visti i problemi di Osimhen

Il Napoli si prepara a una notte di quelle da sogno, nell’andata dei playoff di Europa League del Camp Nou contro il Barcellona. Spalletti ha, però, un problema: Victor Osimhen ha un gonfiore al ginocchio e ieri non si è allenato. Per il nigeriano non dovrebbe essere nulla di grave, ma l’allenatore azzurro pensa anche alle alternative.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la “Banda Bassotti” composta da Insigne e Mertens starebbero già scaldando i motori. Entrambi sanno già come si segna al Barcellona, avendolo fatto proprio nell’ultimo doppio scontro tra le due squadre in Champions League. Per il Napoli non sarebbe quindi un problema averli in campo insieme.