Napoli, Mertens: «Io vecchio? Basta usare quella parola»

Dries Mertens, attaccante del Napoli e del Belgio, ha parlato in vista del match di Nations League contro l’Inghilterra.

«Non vediamo l’ora di vincere contro l’Inghilterra. Ho sentito troppe cose negative sulla partita contro la Svizzera, ma penso che sia andata bene. È stata un’occasione per far crescere i ragazzi che giocano meno, abbiamo dato opportunità ad altri di mettersi in mostra. Vecchietto? Io mi sento giovane, non usate più quella parola con me».