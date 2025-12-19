Napoli Milan, Allegri nel mirino dei partenopei: la dura nota del club il giorno dopo il match

Napoli Milan, il duro comunicato dei partenopei contro Allegri. Il tecnico rossonero avrebbe insultato pesantemente Oriali durante il match

La semifinale di Supercoppa tra Napoli Milan lascia strascichi pesanti che vanno ben oltre il risultato del campo. La sconfitta rossonera per due reti non è infatti l’unico elemento a rendere amara la serata del club di Via Aldo Rossi. Nel post-partita disputato a Riad, a catalizzare l’attenzione è stato un durissimo comunicato ufficiale diffuso dalla SSC Napoli, che ha accusato apertamente Massimiliano Allegri di un comportamento gravemente antisportivo.

Secondo quanto riportato dal club partenopeo, il tecnico del Milan si sarebbe reso protagonista di una violenta aggressione verbale nei confronti di Gabriele Oriali, figura storica e dirigente di riferimento del Napoli. Un episodio che, stando alla versione azzurra, sarebbe avvenuto a margine di un momento particolarmente concitato della gara, probabilmente in seguito a una decisione arbitrale ritenuta controversa.

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Italiana 2025/2026: format, edizioni, calendario e risultati

Nel comunicato, la SSC Napoli non usa mezzi termini, definendo l’atteggiamento di Allegri come “totalmente fuori controllo”. Il club sottolinea inoltre come l’evento si sia svolto sotto l’occhio vigile di una produzione televisiva imponente, con ben 33 telecamere presenti allo stadio. Un dettaglio non secondario, che rende plausibile l’esistenza di immagini chiare e inequivocabili sull’accaduto durante Napoli Milan, immagini che potrebbero ora diventare decisive. Di seguito la nota dei partenopei:

«La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto».