Napoli Milan, che caos! Scatta la squalifica per il tecnico dei rossoneri Allegri? Ecco cosa può succedere

Napoli Milan, caos totale tra le panahcine: rischio squalifica per Massimiliano Allegri? Ecco gli scenari possibili, le ultime

Il clima post‑Supercoppa in casa Milan resta rovente, non solo per il risultato sul campo ma soprattutto per il caso che coinvolge Massimiliano Allegri. Sebbene il direttore di gara non sia intervenuto durante la semifinale contro il Napoli, la posizione del tecnico rossonero è ora al vaglio della giustizia sportiva. A pesare non sarà il referto arbitrale, giudicato incompleto, bensì il rapporto dettagliato degli ispettori federali presenti a bordocampo.

Secondo le prime indiscrezioni, il Procuratore Giuseppe Chinè avrebbe già ricevuto tutta la documentazione. Nel rapporto si parlerebbe di offese personali reiterate che Allegri avrebbe rivolto a Gabriele Oriali. La prova TV non è applicabile al caso, ma le testimonianze dirette degli ispettori FIGC descrivono un momento di forte tensione sfociato in un acceso diverbio verbale.

Napoli–Milan, possibili sanzioni

Ora la decisione passa al Giudice Sportivo, chiamato a stabilire l’entità della sanzione. Le ipotesi sul tavolo sono due: una multa significativa oppure, nello scenario più severo, una squalifica da scontare nelle prossime giornate. Al momento, l’orientamento più probabile sembra quello di una sanzione economica, che permetterebbe ad Allegri di restare regolarmente in panchina nei prossimi impegni.

Attesa per il comunicato

Il Milan attende il comunicato ufficiale previsto per domani, mentre il Napoli continua a rimarcare la gravità dell’episodio. Per il club rossonero è fondamentale archiviare rapidamente la vicenda e ritrovare serenità, evitando che le polemiche extracampo possano distogliere la squadra dal lavoro quotidiano e dagli obiettivi stagionali.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

