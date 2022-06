Napoli, idea Min-Jae Kim per la difesa: le ultime

Il Napoli potrebbe cautelarsi in caso di addio di Koulibaly e torna a seguire il coreano Min-Jae Kim del Fenerbache

Il Napoli sta valutando diversi nomi per il mercato in entrata. Gli azzurri potrebbero cautelarsi in caso di addio di Koulibaly e per la difesa tornano su un vecchio pallino.

Giuntoli sta provando a sondare il coreano Min-Jae Kim del Fenerbache. Difensore statuario e granitico, ottimo come alternativa al senegalese. Lo scrive il Corriere dello Sport.