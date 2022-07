Napoli, Montella su Kim: «Impressionante quanto sia concentrato, Spalletti lo guiderà»

L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha parlato di Kim, prossimo a diventare un difensore del Napoli

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor in Turchia, in una intervista a Il Mattino ha parlato di Kim Min-Jae, prossimo a diventare un difensore del Napoli.

KIM – «Kim è un giocatore molto attento. È impressionante quanto sia sempre concentrato: insieme alla velocità è il suo grande punto di forza. L’adattamento al campionato italiano dipende da tanti fattori, ma lui ha il vantaggio di trovare un allenatore come Spalletti che lo guiderà al meglio».

OSIMHEN – «Premesso che il Napoli ha una squadra di fenomeni, dovendone scegliere uno ruberei sicuramente Osimhen. Attacca la profondità come pochi altri al mondo. Uno come lui farebbe mille gol nel campionato turco dove ancora si fa un po’ di fatica nelle letture difensive».

INSIGNE – «Ho sempre avuto un debole per lui, fin da quando era a Pescara. Ho provato a prenderlo prima alla Roma, poi alla Fiorentina e in fine al Milan, ma lui ha sempre preferito Napoli. Toronto scelta intelligente, soprattutto per la nuova vita che farà. E poi sarebbe stato impossibile per lui giocare contro il Napoli».

BALOTELLI – «Se Mario avesse avuto continuità avrebbe fatto certamente una carriera diversa. Ha potenzialità infinite che non ha sfruttato a pieno, ma con noi ha fatto un grande campionato. Spero non me lo vendano».