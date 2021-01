Napoli, nessun nuovo positivo al Covid-19

Il Napoli ha comunicato che non ci sono nuovi positivi al Covid-19

Il Napoli, che questo pomeriggio scenderà in campo al Maradona contro l’Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha comunicato che non sono risultati nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra. Victor Osimhen resta così l’unico ancora colpito dal virus.

«Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra».