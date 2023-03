Napoli, non è il momento di pensare allo scudetto

Il Napoli continua la sua corsa, ma non è il momento di fare calcoli e di pensare a festeggiare lo Scudetto, ora tutto sulla Champions

In città c’è grande fermento e anche i preparativi per la festa scudetto sono già avanti coi lavori, ma la squadra deve restare concentrata sul campo perché ora c’è il ritorno contro l’Eintracht in Champions League. L’obiettivo è andare più avanti possibile ecco perché gli azzurri non possono staccare la spina. Lo scrive Tuttosport.