Napoli, non solo il Valencia su Demme: spunta anche un club tedesco

Calciomercato Napoli: gli azzurri pensano a piazzare Demme. Sul centrocampista c’è il Valencia, ma sarebbe spuntato anche un club tedesco

Tra i partenti in casa Napoli c’è anche Diego Demme. Il centrocampista piace moltissimo al Valencia, dove il neo allenatore Gennaro Gattuso vorrebbe riabbracciarlo dopo averne fatto il perno della sua mediana proprio ai tempi in cui allenava gli azzurri.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, però, su Demme non ci sarebbero solo gli spagnoli. Negli ultimo giorni, infatti, si sarebbe fatto avanti anche l’Eintracht Francoforte intenzionato a riportare in Germania il calciatore.