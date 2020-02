Napoli, non solo Koulibaly: si fermano Milik e Lozano

Il Napoli rischia di perdere tre calciatori in vista della prossima sfida contro il Cagliari: si fermano Koulibaly, Milik e Lozano

Brutte notizie per il Napoli in vista del prossimo impegno di Serie A contro il Cagliari. Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik e Hirving Lozano hanno riportato alcuni problemi fisici nel corso dell’allenamento odierno.

«Milik e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro», si legge sul sito ufficiale del club azzurro.