Napoli, non solo Lainer: piace Janko

Il Napoli alla ricerca di un terzino destro: oltre a Lainer, i partenopei sono interessati a Janko del Saint Etienne

Dopo la scadenza del contratto di Maggio – il giocatore è ad un passo dal trasferimento al Benevento – il Napoli continua la propria ricerca ad un terzino destro. L’obiettivo numero uno resta Lainer, giocatore in forza al Salisburgo che dovrebbe essere azzurro già entro la prossima settimana. Oltre all’austriaco, il club di Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe interessato anche a Saidi Janko, terzino destro del Saint Etienne. E’ probabile che i partenopei non vogliano farsi trovare impreparati in caso di una partenza di Hysaj.