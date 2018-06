Maggio al Benevento: domani si può chiudere

Christian Maggio passa al Benevento. Il terzino lascia il Napoli ma resterà in Campania: per lui contratto biennale con i giallorossi

L’avventura di Christian Maggio al Napoli è terminata. Il rinnovo per un altro anno, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, alla fine non è arrivato e il giocatore dunque sarà libero di accasarsi presso una nuova società a parametro zero. Società che dovrebbe essere il Benevento: l’esterno, infatti, è vicino all’accordo con i campani con cui dovrebbe firmare un contratto biennale. Il giocatore sostituirà Bacary Sagna, che chiude dunque la propria avventura con i giallorossi dopo soli sei mesi.