Napoli, Darwin Nunez rimane l’obiettivo principale, ma prima serve cedere Osimhen

Napoli, Darwin Nunez è l’obiettivo principale, ma il Liverpool non fa sconti: necessario cedere Osimhen

Il Napoli sogna in grande per la prossima stagione e, dopo aver conquistato lo Scudetto, punta a costruire una squadra in grado di aprire un ciclo vincente sotto la guida di Antonio Conte. L’obiettivo principale del club azzurro è Darwin Núñez, attaccante del Liverpool, considerato il profilo ideale per guidare l’attacco partenopeo. Tuttavia, per arrivare all’uruguaiano sarà necessario cedere Victor Osimhen.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato in Núñez il grande colpo estivo. Il giocatore sarebbe disposto ad accettare la sfida Napoli, ma il Liverpool non farà sconti: serviranno circa 75 milioni di euro. La cessione di Osimhen, che ha ricevuto una nuova proposta milionaria dall’Al-Hilal, resta dunque cruciale per finanziare l’operazione. L’attaccante nigeriano, per ora, ha preso tempo per riflettere sul suo futuro, ma una partenza all’estero appare probabile.

Intanto il Napoli ha già iniziato la propria rivoluzione, chiudendo in tempi record l’affare De Bruyne e preparando ulteriori movimenti in uscita. Diversi giocatori sono sul mercato: Rafa Marin interessa al Villarreal, Simeone al Siviglia, mentre Cajuste, Folorunsho, Ngonge, Zanoli e Lindstrom (reduce dal prestito all’Everton e acquistato solo un anno fa per 25 milioni) sono considerati sacrificabili. Anche Pasquale Mazzocchi, che non sembra rientrare nei piani tecnici, potrebbe partire, con il Sassuolo sulle sue tracce.

Il Napoli, dunque, si prepara a un’estate caldissima, con l’obiettivo di rifondare la rosa e dotare Conte di un organico competitivo su tutti i fronti. Darwin Núñez rappresenta il sogno e, se Osimhen dovesse davvero partire, potrebbe diventare presto realtà.