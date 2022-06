Napoli, occhi sul giovanissimo Pafundi. Giuntoli ci aveva già provato

C’è il giovanissimo Simone Pafundi nel mirino del Napoli. Gli azzurri, tramite Giuntoli, avevano già provato a prenderlo

Come riferito dal Messaggero Veneto, il Napoli è al lavoro per Simone Pafundi, giovanissimo centrocampista classe 2006 che ha già fatto il suo esordio con l’Udinese.

Giuntoli ci aveva già provato in passato, provando a convincere il padre, grande tifoso napoletano, a portare il figlio in azzurro. Ora, però, è tutto da rifare. E la concorrenza per i partenopei non è poca…