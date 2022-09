Napoli, Oddo: «Il centrocampo degli azzurri tra i più forti d’Europa»

L’ex calciatore Oddo ha elogiato la qualità del centrocampo del Napoli di Spalletti

L’ex calciatore Massimo Oddo, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha elogiato la grandissima qualità e sostanza del centrocampo del Napoli di Spalletti.

LE PAROLE – «In questo momento il Napoli è la squadra più in forma del nostro campionato e lo ha dimostrato anche in Europa. In questo momento ha uno dei centrocampi più forti in circolazione e ora stanno venendo fuori anche dei giocatori importanti».