Napoli, Olivera in gruppo. Per Osimhen soltanto palestra

Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha condiviso gli aggiornamenti sulle condizioni di Olivera e Osimhen: la nota

Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha fornito le condizioni sugli infortunati, oltre al report dell’allenamento.

IL COMUNICATO – Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Successivamente la squadra ha svolto partitina a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro in palestra.