Napoli, Osimhen e quella voglia di Olimpico: a Roma per una prima volta

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non ha mai segnato allo stadio Olimpico

Quella tra Lazio e Napoli sarà anche la sfida tra due grandi bomber del nostro campionato: Ciro Immobile e Victor Osimhen. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano scenderà in campo per una prima volta.

L’attaccante dei partenopei, infatti, non ha mai trovato la via del gol allo stadio Olimpico; né contro la Roma né contro i biancocelesti. Ha segnato nel 5-2 dell’andata e ora spera di timbrare il cartellino anche nella Capitale.