Napoli, Osimhen devastante: l’uomo mascherato segna due gol da 9 vero

Osimhen regala la vittoria al Napoli con una doppietta sul campo del Verona. Due gol da attaccante vero per il nigeriano

Il Napoli si aggrappa a Victor Osimhen per restare in scia al Milan e al primo posto in classifica. Il nigeriano è stato protagonista di una prestazione straripante sul difficile terreno di gioco del Bentegodi contro il Verona. Una doppietta da sogno per l’uomo mascherato che è arrivato così a 9 marcature in campionato e 13 stagionali in totale. Due gol da attaccante vero, come un numero nove vecchio stampo: il primo con una frustata di testa, che ha portato a quattro le reti consecutive con questo fondamentale, il secondo da rapinatore d’area di rigore con un tap-in vincente. Ceccherini, Gunter e Sutalo, i tre difensore dell’Hellas, provano a fermalo in tutti i modi, ma nessuno riesce a incatenare la furia napoletana. Da quando indossa la maschera, dopo l’operazione al viso, Osimhen ha segnato quattro gol in campionato in otto partite con la sensazione che difficilmente ora la toglierà anche per scaramanzia.

OSIMHEN E IL 4-3-3 – A differenza delle ultime uscite, Spalletti ha schierato al Bentegodi una formazione con un modulo diverso. Niente 4-2-3-1, bensì un 4-3-3 che pare aver aiutato tanto proprio Osimhen. Con un centrocampista in più e due ali a supporto più vicine a lui, il nigeriano è parso meno solo del solito in avanti con il Napoli che è riuscito a riempire di più l’area e a non dover contare principalmente sul lancio lungo per la velocità del suo numero 9. Spalletti potrebbe così aver trovato un’ottima alternativa tattica per il rush finale di questa stagione.