Osimhen Kvara, ok la coppia è giusta: a Napoli è già intesa tra i due

Il Napoli si gode l’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia: Spalletti applaude gli azzurri che in ritiro danno già spettacolo

In casa Napoli il ritiro è iniziato da alcune settimane e già lo spettacolo tra allenamenti e amichevoli è alto. Spalletti si gode l’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia.

I due stanno dando spettacolo in queste prime uscite e la coppia può davvero far bene nella stagione in Serie A. L’intesa è ottima, la qualità è alta e per gli azzurri non può che essere un punto di partenza positivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.