Napoli, Osimhen: «Scudetto? Siamo più delusi dei tifosi. Già pronto per la prossima stagione»

L’attaccante del Napoli Osimhen ha parlato della stagione della squadra azzurra a due giornate dalla fine del campionato

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della stagione della squadra azzurra a due giornate della fine del campionato.

SCUDETTO SFUMATO – «Prima di tutto ci tengo a dire che siamo più delusi dei tifosi. Sapevamo e sappiamo di avere le qualità per vincere lo Scudetto anche se non era il nostro obiettivo. Dovevamo però reagire in maniera migliore a quei risultati inaspettati e positivi che sono arrivati in stagione. Ovviamente però la nostra speranza è ancora vincerlo e ci riproveremo l’anno prossimo».

CHAMPIONS LEAGUE – «Sono molto felice e onorato di giocare in Champions. Inoltre sono contento per la squadra in generale perché abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione».

MERTENS – «È solo un piacere giocare con Mertens. Dries per me è come un mentore. Però mi reputo fortunato a giocare anche con calciatori come Zielinski e Politano. Sono contento di giocare con questi ragazzi».

INSIGNE – «Lorenzo è un ragazzo splendido. Ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo e posso dire davvero che è una persona piacevole. Il suo passaggio al Toronto? Lui è un professionista esemplare e solo lui sa cosa è più giusto per sé stesso a livello professionale. Gli auguro il meglio per questa nuova avventura perché la sua professionalità è un esempio per noi giovani calciatori. Domenica la sua ultima partita al Maradona? Sono convinto che si emozionerà molto».

SPALLETTI – «Devo ringraziare tanto Spalletti perché mi ha aiutato tanto nella mia crescita. Ringrazio anche lo staff, hanno lavorato tanto su i miei movimenti e sono migliorato tanto in questo. Spalletti inoltre mi parla spesso dopo gli allenamenti, inoltre lavora con me sia con la palla che senza. Mi sono reso conto di avere a che fare con un allenatore di altissimo livello, infatti spero di poterci lavorare ancora per tanti anni».

CONDIZIONI – «Mi sento bene. Il recupero dall’infortunio al volto procede bene. I medici mi hanno rassicurato sulle condizioni e potrei anche togliere la mascherina ma preferisco tenerla ancora. Dal punto di vista fisico mi sento bene e sono pronto a dare il massimo per queste ultime due partite e per l’anno prossimo».