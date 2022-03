Napoli, Ospina non rinnova: Meret salirà di grado, tracciato l’identikit del suo vice

Ospina non rinnoverà con il Napoli, così Meret salirà di grado e si prenderà il ruolo da titolare

A fine stagione, David Ospina dirà addio al Napoli. Troppo alte per gli azzurri le sue richieste per il rinnovo, con il Real Madrid che si prospetta invece una ghiotta occasione per la carriere del portiere. E così Alex Meret salirà di grado, arrivando finalmente a essere il portiere titolare della squadra partenopea.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe anche tracciato l’identikit per il perfetto vice dell’estremo difensore ex Udinese. Dovrà essere un calciatore che faccia poca ombra a Meret, così da dare al portiere quella fiducia e continuità che gli è mancata in questi anni.