Napoli, Ostigard: «Da Kvaratskhelia e Osimhen traggo sempre qualcosa di positivo»

Leo Ostigard, difensore centrale del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria nazionale norvegese degli azzurri. Ecco le dichiarazioni

Leo Ostigard, difensore centrale del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria nazionale norvegese.

PAROLE – «Vorrei giocare di più, non lo nego, ma è complicato, gioco in una grande squadra e questo è per me motivo di soddisfazione. Ma non ho perso le speranze di avere il mio spazio. In allenamento marco Kvaratskhelia e Osimhen e traggo sempre qualcosa di positivo. In ogni caso sono sempre pronto a dare il mio contributo sia col Napoli che in Nazionale. Stiamo vivendo una stagione straordinaria, c’è grande entusiasmo. Ripeto, so che c’era concorrenza nel mio ruolo. Ma sono felice per il risultato di squadra. Voglio farmi trovare pronto e sfruttare le occasioni che avrò da qui al termine della stagione».